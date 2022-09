Xbox Series X bianca spunta in uno spot commerciale Logitech

Il secondo anniversario delle console di nuova generazione PlayStation e Xbox sono all'orizzonte, ma attualmente non c'è ancora nessuna notizia su un eventuale show o celebrazione da entrambe le parti. Tuttavia, una versione bianca mai vista prima di Xbox Series X è stata individuata in un nuovo annuncio Logitech che mostra le cuffie da gioco Astro A30.

La console bianca può essere vista sullo scaffale sullo sfondo dell'annuncio a destra di una PS5. Praticamente tutto nell'annuncio è bianco, il che potrebbe significare che Xbox Series X è stata creata appositamente per Logitech in modo che fosse in linea con il resto della tecnologia in mostra. Le PS5 sono già bianche, quindi da quel punto di vista non sarebbe stato un problema.

Ma, se Logitech aveva bisogno di una console Xbox bianca di ultima generazione, ovviamente sarebbe stata disponibile Xbox Serie S. Microsoft deve ancora rivelare se questa si tratta di una versione unica fatta apposta per lo spot o se Logitech ha offerto una prima occhiata a una nuova versione non ancora annunciata.

Finora Xbox Series X è stata disponibile per l'acquisto solo in nero, sebbene siano state disponibili versioni in edizione speciale della console durante i suoi primi due anni.

Fonte: VGC