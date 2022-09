Xbox Series X/S e Quick Resume: Phil Spencer promette l'arrivo di una feature richiestissima dai fan

Il Quick Resume è stata una delle funzionalità più recenti della nuova generazione di console Microsoft. Tuttavia, si tratta di una feature non perfetta e Microsoft sta già lavorando a una funzionalità aggiuntiva che è stata richiesta da tempo dai fan.

Lo ha confermato Phil Spencer tramite Twitter, quando un utente ha affermato di non capire perché Quick Resume non avesse la possibilità di essere disattivato, giustificando il suo ragionamento nel fatto che, quando funziona in un gioco totalmente online, finisce per essere necessario riavviare il titolo in modo che funzioni di nuovo correttamente.

Visto questo ragionamento, Phil Spencer ha risposto all'utente, assicurando che si tratta di una buona domanda e che aveva un senso, per poi affermare che la metterà nella lista delle cose a cui dovranno guardare in futuro. Pertanto, è prevedibile che la possibilità di disattivare il Quick Resume arriverà successivamente con qualche aggiornamento del sistema Xbox Series X|S.

Good feature ask, makes sense. We will put it on the list of things to look at. — Phil Spencer (@XboxP3) September 29, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Se è vero che la tecnologia funziona perfettamente per i titoli single player, permettendoci di riprendere da dove abbiamo lasciato il gioco anche se spegniamo completamente la console, per i giochi multiplayer sembra avere meno senso, soprattutto se dobbiamo chiudere e riaprire di nuovo il gioco. Ad ogni modo non resta che aspettare e vedere se la possibilità di disattivare il Quick Resume arriverà in un futuro non troppo lontano.

Fonte: VGC