Apple: iOS 16 per iPhone ha una data di uscita

L'evento di ieri sull'iPhone 2022 è stato pieno zeppo di novità poiché ha presentato i nuovi iPhone 14 e 14 Pro, per non parlare della nuova linea Watch Ultra.

Ma nascosto tra le notizie in streaming da Cupertino, Apple ha annunciato che iOS 16, su cui gira tutto questo nuovo hardware, sarà disponibile come download gratuito a partire dal 12 settembre. Tuttavia, non tutti gli iPhone saranno idonei all'aggiornamento.

Tra le nuove funzionalità del sistema operativo aggiornato c'è una schermata di blocco ridisegnata incentrata su "comunicazione, condivisione e intelligenza" con opzioni di sfondo più ampie, funzionalità di messaggistica e condivisione di foto migliorate e prestazioni di Live Text migliorate. iOS 16 sarà anche il primo a offrire il nuovo servizio SOS di emergenza di Apple, che consentirà alle persone bloccate di contattare i soccorritori tramite comunicazioni satellitari a bassa larghezza di banda (questo solo per iPhone 14 a causa dell'antenna speciale necessaria). Quel servizio sarà gratuito per i primi due anni, anche se la società non ha ancora rilasciato i prezzi per il futuro.

Tuttavia, se possedete un iPhone 7 o precedente non avrete accesso a questo aggiornamento. Gli iPhone 8 fino al 14 invece riceveranno una notifica non appena l'aggiornamento sarà pubblicato.

Fonte: Wccftech