iPhone 14 e iPhone 14 Plus annunciati ufficialmente da Apple

Apple ha annunciato in via ufficiale i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus, disponibili rispettivamente con display da 6,1 e 6,7 pollici. Le novità principali includono fotocamere anteriori e posteriori migliorate, un chip A15 Bionic leggermente migliorato con una GPU a 5 core e connettività satellitare (per gli SMS di emergenza negli Stati Uniti e in Canada).

Come già si vociferava, iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono in grado di connettersi alle reti satellitari in situazioni di emergenza in cui le normali connessioni cellulari potrebbero essere irraggiungibili. Quindi si potranno inviare messaggi di emergenza utilizzando la nuova funzione, e questi appariranno diversamente all'interno dell'app Messaggi per distinguerli da iMessage o SMS.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus presentano lo stesso design dei modelli iPhone 13, ma un formato più grande da 6,7 pollici sostituisce il precedente iPhone 13 mini da 5,4 pollici. Entrambi i modelli hanno lo stesso display OLED Retina XDR con True Tone, Haptic Touch e luminosità di picco fino a 1.200 nit. Internamente, iPhone 14 e iPhone 14 Plus dispongono dello stesso chip A15 Bionic presente nei modelli iPhone 13 Pro.

I miglioramenti apportati alla fotocamera posteriore dei modelli Pro includono un sensore più grande per la modalità Wide che migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e rende l'esposizione in modalità notturna due volte più veloce rispetto al passato. Sul fronte, c'è una nuova fotocamera frontale da 12 megapixel con messa a fuoco automatica.

"Grazie a una profonda integrazione tra hardware e software, Photonic Engine migliora le prestazioni in condizioni di media e bassa luminosità per tutte le foto: fino a 2x sulla fotocamera Ultra Wide, 2x sulla fotocamera TrueDepth e ben 2,5x sulla nuova fotocamera principale. Photonic Engine consente questo notevole aumento della qualità applicando i vantaggi computazionali di Deep Fusion nelle prime fasi del processo di imaging per offrire dettagli straordinari, preservare texture sottili, migliorare i colori e mantenere un maggior numero di informazioni in una foto".

iPhone 14 e iPhone 14 Plus saranno disponibili nei colori midnight, blue, starlight, purple nelle opzioni da 128GB, 256GB e 512GB. I preordini per i nuovi modelli apriranno venerdì 9 settembre e le distribuzioni di iPhone 14 inizieranno venerdì 16 settembre. iPhone 14 Plus, invece, inizierà a essere distribuito venerdì 7 ottobre.

