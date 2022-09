Armed Fantasia rifiutato dagli editori, tra questi figura Sony

Prima di avviare il suo doppio lancio su Kickstarter, Armed Fantasia: To the End of the Wilderness è stato offerto a Sony, ma la società ha rifiutato. In un'intervista, Akifumi Kaneko, ex sviluppatore di Wild Arms e responsabile del progetto, ha commentato che Sony ha voluto evitare di correre rischi prima di investire in JRPG meno popolari.

Considerato un successore spirituale di Wild Arms, il gioco inizialmente non era stato pianificato con una proposta di crowdfunding. L'idea dei creatori era quella di cercare un editore giapponese per pubblicarlo, visto il grande investimento in franchise consolidati come Final Fantasy e Persona. Tuttavia, la presentazione non ha portato risultati.

"Quando si tratta di creare un nuovo JRPG, gli editori giapponesi non corrono rischi", ha ammesso Kaneko. "Nel mio caso, sono andato da Sony diverse volte, ma non ne è venuto fuori nulla". È interessante notare che, a soli nove giorni dalla fine della campagna, Armed Fantasia: To the End of the Wilderness ha già raccolto oltre $ 1,5 milioni.

Con ciò, tutti gli obiettivi fissati per il gioco sono stati completati e verrà lanciato con molti contenuti extra, tra cui il sistema di mappe del tesoro, lingue aggiuntive e altro ancora.

