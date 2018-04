LEGO Marvel Super Heroes 2: ecco un interessante video del DLC Runaways

LEGO Marvel Super Heroes 2 mostra nuovi filmati del suo DLC Runaways questa settimana, riporta Nintendoeverything.

LEGO Marvel Super Heroes 2 è la nuovissima, epica avventura originale che fa seguito all'acclamato LEGO Marvel Super Heroes. Questa originale storia trasversale, che unisce i più noti supereroi e super criminali Marvel di epoche e realtà diverse, trascina i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica che attraversa una miriade di luoghi dell'universo Marvel, strappati al tempo e allo spazio e raccolti nell'incredibile hub a mondo aperto di Chronopolis.

In quest'avventura, ricca del caratteristico humour LEGO adatto a tutte le età, i giocatori si scontreranno direttamente con Kang il Conquistatore che, viaggiando nel tempo, li porterà nell'Antico Egitto, nel Far West, su Sakaar, nella New York City del 2099, su Xandar e in molti altri scenari fantastici in un viaggio divertente che attraversa tutto l'universo Marvel.

Siete pronti per l'arrivo del nuovo DLC?