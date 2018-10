Hitman 2: l'attore Sean Bean sarà protagonista della prima missione Bersaglio Elusivo

Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato che l'attore di fama internazionale Sean Bean sarà protagonista della prima missione Bersaglio Elusivo del videogioco Hitman 2. Bean si calerà nei panni di Mark Faba, un agente dell'MI5 ora diventato un assassino a pagamento. Noto ai più con il soprannome de "L'Immortale", la reputazione di Faba quale maestro capace di fingersi morto non è seconda a nessuno e ha ultimamente spinto la ICA (International Contract Agency) a mettere una taglia sulla sua testa.

"Sono davvero elettrizzato all'idea di prendere parte al videogioco Hitman 2", ha dichiarato Bean. "È sempre entusiasmante calarsi in un nuovo ruolo e non vedo l'ora di vedere il mio personaggio in azione quando la missione sarà disponibile".

"Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con il talentuoso Sean Bean per la realizzazione della prima missione Bersaglio Elusivo di Hitman 2", ha dichiarato Hakan Abrak, Studio Head, IO Interactive. "I Bersagli elusivi si configurano ormai come un tratto distintivo dei giochi Hitman, e costituiscono uno dei cardini del costante flusso di contenuti gratis di cui possono godere i giocatori. Questa nuova missione con Sean Bean è uno dei tanti aggiornamenti, funzionalità, modalità e innovazioni che caratterizzano Hitman 2 e che rendono il nuovo capitolo di questo mondo in costante espansione un gioco appetibile sia per la nostra community di fan che per i nuovi giocatori".

Nel nuovo trailer di lancio, che ci catapulta dritti nel cuore dell'azione, vediamo Mark Faba, interpretato da Sean Bean, intento a parlare con il suo analista a proposito del suo particolare approccio verso gli omicidi su commissione e del potenziale utilizzo di vari oggetti presenti nella stanza come strumenti di morte. Il trailer si conclude con un epilogo drammatico per l'analista di Faba e con la comparsa di un personaggio a noi familiare che ha tenuto d'occhio la scena fin dall'inizio: si tratta dell'abile Agente 47. Il trailer interattivo chiede inoltre agli utenti di votare uno dei tre oggetti mostrati per sbloccare così un'arma esclusiva che verrà aggiunta in Hitman 2 più avanti nel gioco.

L'uscita del Bersaglio Elusivo numero 1, L'Immortale, è prevista per il 20 novembre, a una settimana dal lancio di Hitman 2, previsto per il 13 novembre. Sarà disponibile per 10 giorni. Quando la missione diverrà disponibile, i giocatori dovranno fermare Mark Faba prima che riesca a servirsi delle sue abilità di sorveglianza, infiltrazione e demolizione per completare un contratto presso il Global Innovation Racing Event di Miami. Se c'è qualcuno che può sbarazzarsi definitivamente di Faba, è l'Agente 47.

In Hitman 2, i Bersagli Elusivi sono contratti eccezionali ed estremamente rischiosi che rimangono disponibili solo per un periodo limitato di tempo. Tutti i giocatori possono cimentarsi gratuitamente in queste missioni, ma avranno a disposizione solamente un tentativo per cercare di assassinare il bersaglio e portare a termine il contratto. Il Bersaglio Elusivo denominato L'Immortale è solamente il primo dei tanti aggiornamenti gratuiti riservati ai giocatori di Hitman 2.

Hitman 2 è il sequel del grande successo internazionale Hitman. Hitman 2 include nuove ambientazioni sandbox ricche di angoli vibranti di vita da esplorare e offre ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà possibile scatenare sequenze di eventi sempre nuove e imprevedibili.

Hitman 2 introduce nuovi modi di giocare con la modalità Sniper Assassin, una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman™, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. L'accesso anticipato a Sniper Assassin è già disponibile per chi prenota Hitman 2 presso Gamestop.

Hitman 2 sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, e PC dal 13 novembre 2018.