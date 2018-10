FIA GT Championship: l'italia sale sul podio assieme a Giorgio Mangano

Sul podio delle Finali Europee al FIA GT Championship è salita anche l'Italia, accompagnata dal giovane Giorgio Mangano, aggiudicatosi il terzo posto. Le Finali si sono svolte alla Madrid Games Week dal 19 al 20 ottobre ed i primi dieci classificati si sfideranno nella Finale mondiale di novembre, vediamo di seguito tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:

L'Italia festeggia un nuovo, importante risultato nel settore degli eSport conquistando il podio delle Finali Europee del Campionato di Gran Turismo organizzato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), in occasione delle quali sabato 22 ottobre Giorgio Mangano si è aggiudicato il terzo posto. La competizione ha avuto luogo tra venerdì 19 e sabato 20 ottobre alla Madrid Games Week, dove i trenta migliori giocatori di Gran Turismo™ Sport, il racing game di Polyphony Digital in esclusiva per PlayStation®4 (PS4™), sono giunti da tutta Europa per sfidarsi in un evento che ha segnato una tappa fondamentale nella storia delle competizioni digitali.

Due giorni di competizione con eccezionali gare di guida e appassionanti testa a testa che hanno visto sfidarsi i migliori 30 giocatori qualificatisi attraverso le fasi online del torneo. Le Finali, ricche di azione, non hanno deluso la folla della Madrid Games Week, dove centinaia di fan si sono riuniti per sostenere i partecipanti. Migliaia di persone si sono sintonizzate per seguire la gara in live streaming. Ad aggiudicarsi l'oro è stato il tedesco Mikail Hizal, che dopo un'accesa gara è stato nominato primo campione europeo del FIA GT Championship. Adam Suswillo, dalla Gran Bretagna, si è aggiudicato l'argento, seguito dall'italiano Giorgio Mangano che ha conquistato il terzo posto.

I primi 10 concorrenti classificati avranno un'altra possibilità di ottenere la gloria in occasione della Finale mondiale che si svolgerà a novembre: lì competeranno contro i primi 10 piloti della Finale di Asia e Oceania e i 10 migliori della Finale americana, che si terrà a Las Vegas tra il 30 e il 31 ottobre. I piloti europei che avranno la possibilità di vincere il riconoscimento più prestigioso e il titolo di

Campione del Mondo sono:

Mikail Hizal dalla Germania; ID PSN: TRL_Lightning Adam Suswillo dalla Gran Bretagna; ID PSN: GTP_Aderrrm Giorgio Mangano dall'Italia; ID PSN - Giorgio_57 Jorge Lopez dalla Spagna; ID PSN - Williams_Coque14 Pierre Lenoir dalla Francia; ID PSN - RC_Snake91 PatrikBlazsan dall'Ungheria; ID PSN: TRL_Fuvaros Carlos Salazar dal Portogallo; ID PSN: pcm_stj FlorentPagandet dalla Francia; ID PSN: Jomas_74 Anthony Duval dalla Francia; ID PSN - RC_Atho Martin Grady dalla Gran Bretagna; ID PSN: GTA_Tidgney

Il Campione del Mondo parteciperà infine all'annuale evento dei FIA Awards insieme ai più grandi nomi del motorsport mondiale, dove gli sarà conferito il Trofeo del Campionato FIA Gran Turismo 2018. "È stata una grande Finale europea. Ho davvero molta stima per questi piloti e per l'abilità che hanno dimostrato in pista. Hanno dato un grande spettacolo ai migliaia di fan che erano lì per loro. Le corse erano degne di una competizione mondiale - ha dichiarato Kazunori Yamauchi, CEO di Polyphony Digital e creatore della serie Gran Turismo - "Quando abbiamo lanciato i FIA GT Championship, volevamo riunire i migliori piloti di Gran Turismo Sport e farli gareggiare su un palcoscenico mondiale. La Finale mondiale sarà di certo un evento speciale.

" Nella stessa settimana, Kazunori Yamauchi ha ricevuto un riconoscimento speciale dal Consiglio Comunale di Madrid, dalla AEVI (l'Associazione spagnola di videogiochi) e dalla Madrid Games Week, come segno di gratitudine per il suo lavoro e l'impegno per tutta la città. Madrid e Gran Turismo sono infatti strettamente collegati: il centro della città è presente con il "Circuito de Madrid" sia in GT5 che in GT6; inoltre Madrid è il luogo di nascita del primo vincitore della GT Academy, Lucas Ordoñez.