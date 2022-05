Days of Play 2022: tornano le offerte primaverili di PlayStation!

Se state per acquistare qualcosa relativo a titoli e periferiche PlayStation, fermi! Abbiate ancora un po' di pazienza visto che domani 25 maggio, prenderanno il via le offerte dei Days of Play 2022, un periodo nel quale sarà possibile acquistare giochi e hardware a prezzi scontati.

L'iniziativa terminerà l'8 giugno e darà la possibilità, ad esempio, di acquistare i nuovi DualSense a 59.99€ in tutte le colorazioni sinora uscite oppure, di poter mettere le mani su alcuni titoli a un prezzo super conveniente. Ecco alcuni esempi:

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo consigliato di €49.99, invece di €80.99;

Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri (PS5) al prezzo consigliato di €29.99, invece di €50.99;

The Last of Us Parte II (PS4) al prezzo consigliato di €19.99, invece di €40.99;

Marvel’s Spider-Man (PS4) al prezzo consigliato di €19.99, invece di €40.99;

Titoli appartenenti ai PlayStation Hits (tra cui God of War HITS, Horizon Zero Dawn Complete Edition HITS e Gran Turismo Sport HITS) al prezzo consigliato di €9.99, invece di €20.99;

Queste offerte dunque dureranno due settimane, su PlayStation Store o in tutti i negozi che aderiscono all'iniziativa.

Fonte: PlayStationBlog