Onimusha: Warlords, l'avventura samurai di Capcom è ora disponibile

Onimusha: Warlords Ŕ l'avventura samurai di Capcom, e ritorna finalmente anche per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.

Il gioco, ora disponibile, Ŕ ambientato in un mondo feudale pieno di magia, samurai e guerrieri demoniaci. Il classico Ŕ disponibile per tutte le piattaforme al prezzo di €19.99, ma vediamo di seguito tutti i dettagli nel comunicato ufficiale Digital Bros:

Questa iterazione di Onimusha: Warlords ripropone l'emozionante azione di gioco e la coinvolgente storia che ha caratterizzato l'uscita originale del 2001 - il quale ha venduto oltre 2 milioni di copie globalmente - e include nuove feature per adattarsi alle necessitÓ delle piattaforme di gioco moderne. Il titolo ora supporta una grafica in alta-definizione, un'opzione video widescreen, il supporto agli stick analogici, una "ModalitÓ Facile" disponibile fin dall'inizio, una nuova colonna sonora e un nuovissimo sistema di achievement in-game (denominati "Onori").

Per celebrare il rilascio di Onimusha: Warlords, Capcom ha pubblicato un nuovissimo Trailer di Lancio in cui potrete osservare gli abili guerrieri Samanosuke e Kaede in azione, mentre si fanno strada verso la vittoria a colpi di lame. Il video mostra anche tutte le moderne implementazioni e le nuove caratteristiche incluse in questa iterazione del titolo.

Onimusha: Warlords segue le pericolose vicende del samurai Samanosuke Akechi e la kunoichi Kaede, in missione per salvare la principessa Yuki da una legione di demoni misteriosi che ha invaso il castello Inabayama. Addentrandosi nel castello per˛ scopriranno i piani malvagi dei servitori di Nobunaga Oda, un terribile Signore feudale resuscitato dai demoni per portare a compimento i loro oscuri desideri. Utilizzando il combattimento all' arma bianca, il magico Guanto degli Oni e risolvendo puzzle, i giocatori si ritroveranno a sfruttare sia la forza bruta che la creativitÓ per sconfiggere le forze demoniache e salvare la principessa Yuki!