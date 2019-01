La compagnia cinese NetEase collaborerà con Quantic Dream nello sviluppo di nuovi titoli

La compagnia cinese NetEase è da poco entrata in Quantic Dream come azionista di minoranza al fine di investire per "lo sviluppo e la creazione di nuovi giochi di prossima generazione." Per chi non la conoscesse, Quantic Dream è la compagnia francese creatrice di Heavy Rain, Detroid: Become Human, Beyond Two Souls e Fahrenheit.

Come riporta Polygon, NetEase non è nuova a questo tipo di manovre, in effetti l'anno scorso investì 100 milioni di dollari in Bungie. Nel frattempo, Ethan Wang, vice presidente di NetEase ha così commentato l'accordo:

"Siamo sempre alla ricerca di partner affini con cui sviluppare e creare la prossima generazione di giochi e l'esperienza maturata negli anni di Quantic Dream nel creare storie è quello che stavamo cercando. Siamo lieti di collaborare con Quantic Dream e speriamo che riusciremo a creare incredibili esperienze di gioco per tutti i giocatori del mondo."

NetEase è stata fondata nel 1997, negli anni ha sviluppato riedizioni locali (Cina) di Eve Online, World of Warcraft, Hearthstone, StarCraft 2 ed Overwatch.

L'ultima fatica di Quantic Dream, Detroid: Become Human, è disponibile in esclusiva PS4.

