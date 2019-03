Blizzard annuncia la nuova espansione di Hearthstone, L'Ascesa delle Ombre

Una nuova coalizione di malvagi individui è salita al potere e i giocatori di Hearthstone di tutto il mondo vestiranno i loro panni ne L'ascesa delle ombre, la nuova espansione dell'acclamato gioco di carte digitale di Blizzard Entertainment. A partire dal 9 aprile, i giocatori potranno unirsi a questa banda di canaglie per la prima storia di Hearthstone lunga un anno, con 135 meschine nuove carte e alcune innovative e subdole meccaniche.

Dopo essere stato sconfitto dalla Lega degli Esploratori, l'Arciladro Rafaam ha compreso che la sua furfanteria, da sola, non sarebbe bastata per portare a termine i suoi piani per il dominio di Azeroth. Da allora, ha passato anni nelle ombre a reclutare i più grandi antagonisti che Hearthstone abbia mai visto per formare la Legione del M.A.L.E., un autentico super gruppo di cattivi dei vecchi set di Hearthstone, tra cui Re Cobaldo, Madame Lazul, l'irrefrenabile Dott. Boom e Hagatha la Strega. Ne L'ascesa delle ombre, questi esseri malvagi metteranno ancora una volta in atto le loro malefiche intenzioni, coadiuvati dai giocatori di Hearthstone intenzionati a sporcarsi le mani con loro.

In aggiunta a questa promettente schiera di giocatori, la Legione del M.A.L.E. fa affidamento sui Lacchè, servitori 1/1 con diabolici Gridi di Battaglia. Questi agenti di basso livello saranno cruciali per la messa in atto dei malefici Piani: nuove Magie il cui potere cresce a ogni turno in cui rimangono nella mano del giocatore. Se cervello e forza bruta non fossero abbastanza, la Legione ha altri assi nella manica, tra cui delle carte rievocative con effetti che rendono omaggio ai set di Hearthstone da cui provengono le folli menti della Legione del M.A.L.E., e che forniscono ai giocatori nuove, astute strategie.

I giocatori che intendono unirsi alla Legione del M.A.L.E. dovrebbero guardarsi le spalle, perché probabilmente diventeranno il bersaglio di un misterioso gruppo che combatte il crimine noto come i Difensori di Dalaran. Si dice che questi formidabili guardiani padroneggino il potere delle Magie Gemelle, potenti Magie che una volta lanciate generano una copia di loro stesse che può essere lanciata nuovamente anche in un turno successivo. Ulteriori informazioni sui Difensori di Dalaran verranno condivise più avanti.

