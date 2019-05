Remnant From the Ashes: un nuovo trailer ci mostra il lussureggiante mondo di Yaesha

Remnant: From the Ashes è uno shooter co-op in terza persona con elementi RPG, annunciato lo scorso luglio dagli sviluppatori di Darksiders 3, Gunfire Games. Oggi il titolo torna a mostrarsi in un nuovo video.

Come riporta Gamingbolt, il breve filmato ci porta alla scoperta del lussureggiante mondo di Yaesha, anche se a prima vista può sembrare un luogo incantevole vi conviene stare all'erta, infatti dietro ogni albero potrebbero nascondersi orrende creature, pronte a farvi fuori. Il gioco propone dungeon generati proceduralamente in cui l'obiettivo del giocatore (da solo o con altri 2 amici) sarà quello di eliminare ogni resistenza nemica, sarà inoltre presente un sistema di progressione che consentirà la creazione di equipaggiamento ed armi, la capacità di reclutare commercianti e molto altro ancora.

Remnant: From the Ashes sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 20 di agosto ma se effettuerete il preordine potrete mettere le mani su uno speciale VIP Pass che vi darà accesso ad un weekend di prova prima della pubblicazione ufficiale. Inoltre riceverete un set di tre armature ed oggetti di gioco esclusivi.

Cosa ne pensate? Remnant From the Ashes è riuscito ad incuriosirvi?