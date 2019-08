GreedFall: svelato il peso dell'RPG di Spiders

GreedFall è un nuovo e promettente gioco di ruolo targato Spiders, manca ormai un mese alla data di pubblicazione ufficiale e sono in molti a chiedersi quanto spazio necessiterà il titolo.

Secondo quanto riportato dalla pagina dedicata sul Microsoft Store, la versione Xbox One di GreedFall richiederà circa 10 GB di spazio libero mentre la sua pagina sul PS Store indica un requisito di minimo 11 GB. E' lecito dunque pensare che su PC avremo un qualcosa vicino ai due numeri precedenti.

"Vivi un'esperienza di gioco di ruolo unica e forgia il destino di una nuova terra ricca di magia, tesori, segreti e creature fantastiche. Con diplomazia, inganno e maniere forti, entra a far parte di questo mondo vivo e in continua evoluzione: cambiane il destino e forgia la tua storia. Forgia il destino di questo mondo, alleandoti o ingannando i tuoi compagni e intere fazioni. Con diplomazia, inganno e maniere forti, entra a far parte di questo mondo vivo e in continua evoluzione: cambiane il destino e forgia la tua storia." - recita la descrizione del gioco.

Come il più classico dei giochi di ruolo, GreedFall permetterà di completare le varie missioni in diversi modi, utilizzando diplomazia, inganno o maniere forti. Il giocatore potrà avere accesso ad un vasto sistema di personalizzazione per creare e sviluppare il personaggio dei suoi sogni.

GreedFall sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 10 settembre.

Cosa ne pensate? State aspettando questo RPG?

FONTE: Gamingbolt