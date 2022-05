Greedfall 2 è in lavorazione presso Spiders, sarà un prequel del gioco originale

A sorpresa, Nacon e lo sviluppatore Spiders hanno annunciato GreedFall 2. Il gioco punta a un lancio nel 2024 su PC e console.

Jehanne Rousseau, fondatrice e direttrice dello studio di sviluppo Spiders, ha dichiarato: "Mentre stavamo lavorando a Steelrising, il nostro amore per l'universo di GreedFall non è mai svanito, quindi siamo entusiasti di tornarci. In questo nuovo capitolo, i giocatori esploreranno il vecchio continente con i suoi ambienti più grandi e diversificati. Incontreranno nuovi compagni e nuove fazioni e spero che vivranno avventure indimenticabili".

Secondo quanto riportato, GreedFall 2 sarà un prequel ambientato tre anni prima degli eventi dell'originale. I giocatori assumeranno il ruolo di un nativo di Teer Fradee sradicato dall'isola e portato con la forza nel continente di Gacane, quando il vecchio mondo sarà devastato dalle guerre e dalla peste di Malichor. Il personaggio principale dovrà usare diplomazia, astuzia o combattimento, così come l'aiuto degli alleati, per porre fine alle manie di conquista di un uomo e riconquistare la libertà.

Per adesso questi sono tutti i dettagli condivisi: non ci resta che attendere ulteriori informazioni da Spiders che attualmente sta lavorando a Steelrising.

Fonte: Nacon