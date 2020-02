Maquette è un particolare puzzle game in prima persona che verrà pubblicato da Annapurna Interactive

Il puzzle game Maquette è stato rivelato per la prima volta nel 2011 durante l'Experimental Gameplay Workshop della Game Developers Conference, un luogo dove gli sviluppatori possono mostrare nuove idee che non sono ancora del tutto complete.

Ai tempi Maquette è stato un successo, grazie al suo ingegnoso design: il giocatore, in prima persona, manipola un modello su piccola scala del mondo di gioco in cui si trova. Quindi, ogni cosa che viene lasciata all'interno del modellino viene poi riportata nel mondo di gioco, aprendo così nuovi percorsi da esplorare.

Maquette è cambiato notevolmente rispetto al suo prototipo del 2011, che presentava un mondo di gioco triste. Il nuovo filmato mostra un'ambientazione dai colori vivaci e racconterà una storia che "accompagna il giocatore in un'avventura basata sull'amore, sulla perdita e sull'accettazione". È un concetto affascinante ed è probabilmente meglio visualizzato guardando il reveal trailer di seguito.

Annapurna Interactive, l'editore di Outer Wilds, Florencee e Donut County, pubblicherà il puzzle game in prima persona. Graceful Decay, fondato dal game designer Hanford Lemoore, sta sviluppando il gioco. Viene confermata una versione per PC Windows, ma il prezzo e la data di rilascio non sono stati ancora annunciati.

