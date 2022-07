Xbox Game Pass e Annapurna, cinque giochi confermati al day one

L'Annapurna Interactive Showcase tenutosi ieri sera ci ha lasciato con una manciata di annunci eccezionali di giochi originali, ma forse la cosa più interessante è che molti di loro verranno lanciati su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di giochi di Microsoft.

Gli utenti PC e console potranno godere cinque nuove uscite di Annapurna con proposte molto diverse, anche se un paio di esse erano già apparse prima su altre piattaforme.

Il primo è Thirsty Suitors, una stravagante avventura narrativa a turni su cultura, relazioni, pressioni familiari ed espressione personale. Bounty Star, uno sparatutto in terza persona infuso di mecha che include la personalizzazione e la costruzione di basi in un'ambientazione da selvaggio West è il secondo.

Flock è un particolare gioco esplorativo in un mondo fantastico con multiplayer cooperativo dove possiamo goderci il viaggio e la compagnia di simpatiche e strane creature che popolano l'ambientazione. Maquette è un bellissimo e colorato videogioco puzzle in prima persona che ci trasporta in un mondo magico in cui ogni edificio e ogni oggetto è minuscolo e sorprendentemente grande allo stesso tempo. Infine Solar Ash, disponibile precedentemente su PC via Epic Games Store e PlayStation, arriverà il 6 dicembre anche su Xbox Series X/S, Xbox Game Pass e PC via Steam.

Fonte: TrueAchievements