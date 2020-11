Dark Souls è il videogioco più stressante al mondo? Ora lo dice la 'scienza'

I videogiochi sono una passione in grado di farci divertire e coinvolgerci in avventure straordinarie e appassionanti ma probabilmente tutti noi giocatori abbiamo provato con mano un titolo che almeno in certi frangenti ci ha fatto letteralmente infuriare, ci ha frustrato senza pietà e per certi versi è stato anche fonte di autentico stress.

Finora solo sensazioni e ipotesi provate sulla nostra pelle ma a quanto pare c'è chi ha deciso di andare oltre organizzando un piccolo interessante studio sullo stress causato dai videogiochi. Lo studio in questione, condotto da BonusFinder, è stato realizzato insieme a degli scienziati dello sport e giocatori professionisti. Certo i numeri sono contenuti ma comunque interessanti dato che sono stati analizzati i picchi e le medie a livello di battiti del cuore di 14 giocatori alle prese con 16 tra i giochi più popolari.

I dati sono poi stati comparati a quelli prima di giocare dando vita a due classifiche differenti per aumento dei battiti medi o per i picchi durante le sessioni. Il gioco con il picco più alto e quindi quello che vince lo scettro di più stressante? Dark Souls III! Un risultato comprensibile considerando il tipo di gioco e la capacità di generare anche frustrazione in certe situazioni. Gli altri quattro titoli che formano la top 5 sono a loro modo sensati anche se alcuni stupiscono più di altri.

Vedere Fall Guys capace di far aumentare in maniera così importante i battiti è quanto meno curioso mentre Mario Kart e la paura di un sorpasso all'ultimo secondo meritano un terzo posto seguito dalla tensione di Street Fighter e FIFA.

Per quanto riguarda l'aumento dei battiti medi, il primo posto è di Mario Kart con un aumento di quasi il 33% rispetto alla normalità, seguito poi da FIFA, Call of Duty, Dark Souls e Fortnite. E i giochi più rilassanti? Animal Crossing, The Sims e The Elder Scrolls V: Skyrim. A quanto pare affrontare draghi e draugr non è poi così stressante.

Considerando i giochi testati (Battlefield V, DOOM, Minecraft sono altri nomi coinvolti), lo studio è quanto meno interessante per quanto di certo non completamente inattaccabile si a livello di attendibilità che di metodo. Detto questo voi cosa ne pensate? Dark Souls, Fall Guys e Mario Kart possono essere considerati i giochi più stressanti al mondo? Quali altri giochi citereste?

Fonte: TheGamer