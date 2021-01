Duncan Jones, regista che ha diretto e creato la sceneggiatura del film dedicato a Warcraft, nel tempo libero ha scritto un'intera sceneggiatura anche per un potenziale film di Full Throttle. La cosa interessante è che è possibile leggerla gratuitamente, per avere un'idea di come potrebbe essere la sua trasposizione cinematografica.

Anche se risulta un po' strano vedere il mondo di gioco punta e clicca trasposto in una sceneggiatura, tutto lo script sembra davvero funzionare per creare un potenziale film. Purtroppo, questa non è una sceneggiatura che verrà messa in produzione, ma solo un progetto per i fan da parte di Jones, che però ha attirato l'attenzione e l'approvazione proprio di Schafer. "Desideravo ardentemente che quest'anno fosse migliore dell'anno scorso", ha detto su Twitter . "Ma non mi aspettavo di vedere Jones pubblicare spontaneamente una sceneggiatura completa per un film Full Throttle!".

Se siete curiosi di voler leggere per intero la sceneggiatura potete cliccare qui: dato che è stata condivisa su Dropbox, è possibile leggerla anche se non si è iscritti alla piattaforma. Sicuramente per i fan di Full Throttle risulta essere una gradita sorpresa questa sceneggiatura.

It blew my mind!

I LOVED that game. I mean, REALLY loved that game.



So the next time I had one of those freezes, I started writing this-



A fan script for the LucasArts classic, FULL THROTTLE.

Enjoy.https://t.co/U179UWdeZ1 — Duncan Jones (@ManMadeMoon) January 11, 2021

Che cosa ne pensate? La leggerete? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Kotaku