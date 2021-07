Steam Deck è una 'mossa incredibile' per Tim Sweeney di Epic Games

Il nuovo dispositivo di gioco portatile di Steam, Steam Deck, ha fatto esplodere la discussione in rete tra i giocatori. Che siate entusiasti o meno, Steam Deck ha già un improbabile fan: Tim Sweeney, il CEO del principale concorrente di Steam, Epic Games.

Come segnalato da PC Gamer, Sweeney ha commentato su Twitter il nuovo dispositivo di Steam, definendolo una "mossa straordinaria".

Ovviamente, uno dei motivi principali per cui il CEO di Epic sembra entusiasta della console/PC, è che Steam Deck è potenzialmente neutrale rispetto a un normale PC nella competizione tra gli store. Tuttavia, con il dispositivo potrete anche installare e utilizzare software per PC, compresi diversi store.

Amazing move by Valve! A handheld PC/console hybrid running the SteamOS fork of Arch Linux, and it?s an open platform where users are free to install software or their choosing - including Windows and other stores. https://t.co/jf5TWUWGP5 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 15, 2021

Non sorprende che Sweeney sia un fan dell'approccio al software di Steam Deck, considerando che Epic Games è attualmente coinvolta in cause legali contro Apple e Google, mirate al controllo monopolistico delle società sul software installato sulle loro piattaforme mobile. L'approccio "a piattaforma aperta" di Steam potrebbe persino finire per essere usato come esempio per rafforzare il caso di Epic in ulteriori cause legali.

I preordini per Steam Deck aprono oggi, venerdì 16 luglio, sul sito Web di Steam. I dispositivi portatili dovrebbero iniziare a essere distribuiti nel dicembre di quest'anno.

Fonte: Gamespot.