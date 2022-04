Steam Deck: Valve inizia ad inviare email per gli ordini del Q2, nuovi dettagli sulle spedizioni

Valve sta continuando con le spedizioni di Steam Deck, il suo ambizioso ibrido tra console portatile e PC. I primi acquirenti hanno messo le mani su questo dispositivo da febbraio, ma ci sono ancora molti che hanno prenotato Steam Deck mesi fa. Ora è aprile e la società ha iniziato a inviare la prima ondata di email per chi ha ordinato Steam Deck nel Q2.

"Benvenuti nel secondo trimestre!" afferma Valve su Twitter. "Abbiamo appena inviato le prime email a coloro che hanno preordinato per il secondo trimestre. A partire da oggi, accelereremo le spedizioni di Steam Deck, con più email di disponibilità in arrivo ogni settimana. A volte anche due volte a settimana!".

Resta da ricordare che questo ordine è determinato dalla data di prenotazione: "Quando si effettua una prenotazione, si viene inseriti in una lista. Una volta che l'inventario è disponibile, viene inviata un'email nell'ordine in cui sono state effettuate le prenotazioni", chiarisce la pagina Steam Deck.

We've also updated the Steam Deck product page to clarify what Q2, Q3, and After Q3 mean in terms of months. No reservation windows have been changed or delayed, only some additional info. Log in and visit this page to see your quarterly estimate: https://t.co/AcuGmUPbNN