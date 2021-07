'Steam Deck ha una potenza per pixel pari a Xbox Series X'

Valve ha svelato la sua console/PC portatile Steam Deck. La compagnia ha rivelato il prezzo, le specifiche e la finestra di lancio della piattaforma che, tra le altre cose, permetterà di installare Windows.

Ora, riprendendo le dichiarazioni dello sviluppatore Peter "Durante" Thoman, apprendiamo che Steam Deck avrebbe una potenza "per pixel" pari, se non superiore, a Xbox Series X.

Steam Deck potrà contare su una potenza di 2 TFLOPS e la capacità computazionale sarebbe simile a quella di una PS4 ma con tecnologie più efficienti che devono gestire una risoluzione pari a soli 1280 x 800 pixel.

"La GPU offre prestazioni simili a quelle di una PS4 standard, ma usa un'architettura più nuova ed efficiente, la stessa di PS5 e Xbox Series X/S, e deve gestire una risoluzione pari a soli 1280 x 800 pixel", afferma lo sviluppatore.

"In altre parole, la GPU di Steam Deck ha le stesse prestazioni per pixel su 1280 x 800 di quelle di Xbox Series X su 3840 x 2160, anzi in realtà le prestazioni sono un po' superiori."

good summary of Steam Deck specs: pic.twitter.com/lnfOKJJVb4 — lashman (@RobotBrush) July 15, 2021

"La CPU della console di Valve è sostanzialmente la metà di quella di PS5 e Xbox Series X/S, con un clock inferiore, mentre la RAM è di 16 GB, ovvero quattro volte quella di Switch e uguale a quella di PS5", conclude Durante.

Vi ricordiamo che Steam Deck sarà disponibile già a dicembre di quest'anno.

