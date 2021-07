Steam Deck disponibile a inizio 2022? Valve promette di realizzarle il più velocemente possibile

La distribuzione di Steam Deck inizierà a partire da dicembre 2021, ma anche se siete riusciti a prenotarne una, non significa che potreste riceverla prima del 2022.

Come fatto notare da diversi utenti, sulla pagina di prenotazione della console, sotto il tasto di pre-order compare una stima di tempistica: nel caso più comune, la stima è di Q1 2022, ovvero il primo trimestre del 2022.

Tuttavia, pare che qualcuno stia vedendo delle indicazioni ben diverse: qualcuno sostiene che sotto la propria prenotazione ci stia Q2 2022 come disponibilità prevista, mentre altri non hanno visto alcun messaggio, segno che per loro, forse, Steam Deck sarà effettivamente disponibile nel 2021.

Come stanno effettivamente le cose? Valve riuscirà a soddisfare tutti i pre-ordini nei primi mesi, oppure le tempistiche sono destinate ad allungarsi?

Sulla questione è intervenuto un portavoce di Valve, il quale ha dichiarato:

"Stiamo realizzando la console il più velocemente possibile e i tempi di spedizione differente sono basati sulle regioni e sul modello prenotato.".

In tutta onestà, sarebbe da illusi aspettarsi una disponibilità completa nel 2021, considerando che la scarsità di chip e semiconduttori, una pesante eredità della pandemia da coronavirus, deve aver in qualche modo influenzato anche Steam Deck.

Se la domanda risulterà veramente elevata, come già iniziamo a sospettare, è possibile che i tempi d'attesa si allungheranno sempre di più. A questo punto, chi è veramente interessato alla console Valve, è meglio che inizi ad assicurarsi la propria il prima possibile.

Fonte: IGN