Steam Deck: volete sapere quali titoli saranno compatibili? ProtonDB ha la risposta

Steam Deck girerà con SteamOS 3.0, un sistema operativo basato su Linux che sfrutta la tecnologia Proton per far girare senza problemi i giochi di Windows.

Purtroppo, Proton non è perfetto ed esistono numerosi titoli che, in entità variabile, potrebbero dare degli errori di compatibilità con la futura console.

Se siete fra quelle persone ansiose di mettere le mani su Steam Deck, ma avete paura che il vostro gioco preferito non sia compatibile, allora ProtonDB è quello che fa per voi.

Si tratta di una pagina online in cui sono elencati tutti i titoli di Steam e classificati in base alla loro compatibilità con il sistema Proton, in modo chiaro e semplice.

Utilizzarlo è semplice: potete semplicemente ricercare il titolo interessato e verificare la compatibilità, oppure connettere il vostro account Steam (con privacy impostata su pubblico) e lasciare che il sistema controlli la vostra intera libreria automaticamente. L'ultima è decisamente l'opzione migliore per chi possiede un backlog di peso.

Per fortuna, sembra che gran parte dei giochi più popolari siano stati segnalati con qualità Platino o Oro, segno che su Proton funzionano alla perfezione.

I veri problemi inizieranno se troverete un gioco classificato come Rotto o Bronzo, segno che non sia assolutamente compatibile, oppure lo è con frequenti crash.

Valve ha assicurato di essere al lavoro per migliorare la compatibilità di Proton, quindi è possibile che le preoccupazioni attuali spariscano una volta lanciata la console, ma è comunque meglio informarsi per tempo.

Steam Deck è prenotabile ora sullo Steam Store e la distribuzione avverrà ufficialmente dal mese di dicembre 2021.

Fonte: ProtonDB