Steam Deck non soffrirà di drifting come Switch, parola di Valve

La settimana scorsa Valve ha presentato in anteprima mondiale il suo Steam Deck, un nuovo "PC portatile" che ha già incuriosito moltissime persone. In meno di tre ore le prenotazioni sono state 100.000 e la società si sta preparando per cercare di distribuire queste unità in tempi relativamente brevi.

Tuttavia, tra gli utenti che hanno intenzione di acquistare un'unità di Steam Deck, ci sono alcuni che temono di trovarsi di fronte ad alcuni problemi legati alla durata delle levette analogiche. Steam Deck possiede due levette e l'esperienza di molti giocatori con Nintendo Switch li ha portati a chiedersi se anche il dispositivo di Valve soffrirà di problemi simili, ovvero il famigerato Joy-Con Drift.

Questo problema accade a quasi tutte le levette analogiche dei controller moderni, con maggiore frequenza su Nintendo Switch. Valve è consapevole di questo timore, ma l'azienda ha sottolineato che queste levette presenti su Steam Deck sono state costruite pensando all'affidabilità. "Abbiamo fatto numerosi test con diversi fattori ambientali e situazioni al limite" ha dichiarato l'ingegnere hardware Yazan Aldehayyat. "Penso che le levette funzioneranno molto bene. E credo che le persone ne saranno felici".

Oltre ai test, Valve ha deciso anche di utilizzare parti più durevoli proprio per evitare questo spiacevole inconveniente. Ovviamente ciò non lascia esente da eventuali problemi Steam Deck, ma comunque è buono sapere che Valve ha tenuto conto del drifting.

Fonte: VG247