Steam Deck: tutti i giochi presentati da Valve giravano su scheda SD

La scorsa settimana Valve ha presentato Steam Deck: il "PC portatile" è stato accolto calorosamente dai giocatori che hanno già piazzato i loro ordini. La versione più costosa di Steam Deck contiene un SSD da 512 GB, con uno slot per SD in modo da aumentarne la capienza. Ma ci saranno differenze di prestazioni tra i giochi scaricati sulla memoria interna e sulla scheda? A quanto pare no.

Secondo quanto riportato da Lawrence Yang, ingegnere di Valve, quasi tutti i giochi mostrati durante le anteprime erano stati salvati su scheda SD. Rispondendo alla domanda preoccupata di un giocatore, Yang ha dichiarato: "I giochi si caricheranno più velocemente sulla memoria interna, ma comunque funzionano ancora alla grande su una scheda SD. Quando è arrivato IGN, tutti i giochi che hanno provato (e con cui hanno girato le riprese) sono stati riprodotti su una scheda microSD".

Insomma, a quanto pare non c'è da preoccuparsi, dato che i giochi, come visto dalla presentazione, gireranno bene anche se installati su una scheda SD. Rimanendo in tema di giochi, attualmente Steam Deck non sarà in grado di lanciare una serie di importanti titoli: tra questi troviamo ad esempio Destiny 2, Apex Legends e PUGB. A questo link potete trovare l'elenco completo.

Yep, games will load faster off internal storage, but games still play great off an SD card. When IGN came by, all the games they tried (and shot footage of) were played off a microSD card. — Lawrence Yang (@lawrenceyang) July 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il lancio di Steam Deck è previsto per dicembre di quest'anno.

Fonte: Rock Paper Shotgun