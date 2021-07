Book of Travels, rinviato l'early access dell'RPG online con elementi alla Journey

Originariamente previsto per il lancio in accesso anticipato il 9 agosto, Book of Travels verrà lanciato il 30 agosto. Gli sviluppatori lo hanno annunciato attraverso un comunicato stampa e utilizzeranno il tempo aggiuntivo per assicurarsi che la build imminente corrisponda alla visione del team.

Il direttore creativo Jakob Tuchten ha dichiarato: "In questo momento siamo a buon punto, ma la messa a punto che faremo in queste tre settimane extra assicurerà che la profondità del mondo di gioco soddisfi le nostre ambizioni, le stesse ambizioni che abbiamo delineato ai nostri sostenitori e alla comunità. La qualità è ed è sempre stata il nostro unico obiettivo, e abbiamo fiducia nella nostra comunità e speriamo che capiscano che il risultato sarà migliore con l'attesa".

Book of Travels è una nuova versione del classico MMO e invita i giocatori ad approfondire la creazione del personaggio prima di intraprendere un viaggio di esplorazione unico. Si chiama TMORPG, scambiando "Massive" con "Tiny". L'estetica del gioco ed il suo mondo scarsamente popolato renderanno l'esperienza di gioco unica e coinvolgente. I giocatori possono esplorare da soli o insieme ad altri, plasmando le loro avventure mentre procedono. Book of Travels adotta anche una semplice forma di comunicazione basata su emote che rimuove le barriere linguistiche in modo che i giocatori di tutto il mondo possano interagire.

Se siete interessati, potete tenere d'occhio Book of Travels su Steam e inserirlo nella vostra lista desideri o partecipare attivamente all'accesso anticipato.