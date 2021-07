PlayStation Network, Steam e Fortnite sono down, offline

Aggiornamento 18:45: Nel momento in cui scriviamo Steam e PlayStation Store sono tornati online.

News originale: Improvvisamente diversi servizi online tra cui PlayStation Network, Steam e Fortnite (quindi tre veri e propri colossi) sono offline, down.

Il down sembra molto diffuso come indicato dai report di Down Detector del PSN e attualmente sia il PlayStation Store che Steam e Fortnite sono irraggiungibili. Fortnite ha confermato la situazione attraverso il proprio profilo ufficiale parlando di "problemi internet diffusi a diversi servizi online".

Anche Warframe ha segnalato dei problemi mentre aspettiamo di sentire eventuali comunicazioni ufficiali da PlayStation e Steam.

Voi state avendo problemi con questi o altri servizi?

Fonte: IGN