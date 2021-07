Project 007 avrà una narrazione sandbox, IA avanzata, sparatorie e combattimento in mischia

IO Interactive si è costruito una reputazione come uno dei migliori sviluppatori di giochi stealth nel settore grazie a Hitman. La serie dell'Agente 47, però, non è l'unico progetto su cui lo studio sta lavorando, dato che anche Project 007 è in sviluppo.

Con il nuovo titolo all'orizzonte, molti si stanno chiedendo come sarà la versione di IO Interactive di James Bond.

Apparentemente, potrebbero esserci più di alcune somiglianze tra Project 007 e il gameplay stealth che ha reso famoso Hitman. Sul sito web di IO Interactive sono attualmente pubblicati diversi annunci di lavoro che sembrano contenere brevi dettagli sulla direzione del progetto.

In particolare, l'annuncio per la posizione di Audio Director suggerisce che Project 007 sarà "un gioco con una narrazione sandbox", che suona molto simile alla narrazione dei giochi Hitman.

Gli annunci di lavoro passati hanno suggerito che il gioco avrà anche un tocco molto più cinematografico con una maggiore enfasi sulla narrazione, ma sembra che manterrà ancora molti dei punti di forza di Hitman.

È interessante notare che l'annuncio per la posizione di AI Programmer afferma che lo sviluppatore ha creato un nuovissimo framework AI "all'avanguardia". Dato quanto sia cruciale l'IA nei giochi Hitman di IO, dovrebbe essere interessante vedere quali cambiamenti hanno implementato.

Infine, l'annuncio per Senior Gameplay Producer afferma che lo studio sta attualmente lavorando su nuovi sistemi per il gameplay e il combattimento corpo a corpo.

Fonte: Gamingbolt.