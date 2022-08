Project 007 di IO Interactive potrebbe uscire addirittura dopo marzo 2025!

IO Interactive sta lavorando a un nuovissimo gioco di James Bond. Tuttavia secondo quanto riportato da un report finanziario recente, il primo gioco di James bond della società potrebbe uscire dopo marzo 2025. Il gioco sarebbe ancora ben lontano dall'arrivare.

IO ha pubblicato il suo rapporto per l'ultimo anno fiscale, i cui punti salienti sono stati condivisi dall'insider DarkDetective su Twitter. Lo studio vanta entrate migliori del previsto durante lo scorso anno finanziario, ma menziona anche l'aspettativa che i profitti diminuiranno leggermente nel prossimo futuro a causa delle "lunghe fasi di produzione", indicando in particolare l'anno finanziario 2024 e 2025.

Mentre lo sviluppo del DLC e dei contenuti aggiuntivi per Hitman 3 sta per finire, il lavoro sul gioco senza titolo di James Bond di IO presumibilmente aumenterà. Sebbene non ci siano conferme su ciò a cui lavorerà il team durante le prossime fasi di produzione, di sicuro il titolo di James Bond è uno di questi.

IO Interactive has published its Annual Report 2021/22 (year ending 31st March 2022).



Revenue came in at DKK 538m (~$72.4m), +7% YoY, more than 2x management expectations. Mostly thanks to a Xbox Game Pass deal.



Looking into mobile dev.



Project 007 scheduled after March 2025? pic.twitter.com/JlnZ5J4kyJ — DarkDetective (@DarkDetectiveNL) August 31, 2022

I fan di James Bond sono "a stecchetto" in questo periodo e giustamente non vedono l'ora di poter mettere le mani su un gioco legato allo storico franchise, soprattutto dopo che alcuni trofei di GoldenEye 007 che non dovrebbero esistere, sono trapelati su Xbox, lasciando intendere la presenza di un eventuale remake che ad oggi non è ancora stato annunciato.

Fonte: VGC