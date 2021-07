Steam Next Fest le demo gratis continuano e Valve annuncia le date del prossimo evento

Valve ha annunciato le date del prossimo Steam Next Fest. L'evento tornerà ad ottobre con una nuova serie di giochi imminenti da provare.

L'evento online si svolgerà dall'1 al 7 ottobre e ancora una volta presenterà molte demo, chat live con gli sviluppatori e molti livestream.

È anche un'opportunità per gli sviluppatori di ottenere feedback in anticipo e creare un pubblico in vista di una futura uscita su Steam discutendo dei loro giochi in lavorazione.

Il più recente Steam Next Fest si è tenuto dal 16 giugno al 22 giugno e ha presentato centinaia di demo per vari titoli e giochi indipendenti in arrivo e attualmente in fase di sviluppo.

Originariamente chiamato The Steam Game Festival, l'evento ha debuttato nel dicembre 2019 insieme ai The Game Awards.

Inizialmente erano giocabili solo una dozzina di demo, ma il numero è aumentato considerevolmente nel febbraio 2021, quando sono stati resi giocabili oltre 500 titoli con il numero che continua a crescere.

Fonte: VG247.