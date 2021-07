The Ascent ci immerge nel gameplay in un nuovo video con gli sviluppatori

La prossima settimana metteremo finalmente le mani sull'atteso The Ascent.

Il gioco è un RPG isometrico ambientato in un futuro cyberpunk. È stato uno dei titoli indie dall'aspetto più interessante dell'ultimo anno e abbiamo già visto e sentito molto sia sul gioco stesso che sul suo sviluppo, come le sfide del lavoro cross-gen con il cross-play. Ora abbiamo l'occasione di fare un grande tuffo nel gameplay di questo titolo.

Pubblicato dal canale YouTube di Xbox, è disponibile un "deep dive" di quasi 15 minuti sul gameplay di The Ascent. C'è molto da vedere, dal suo mondo unico, al sistema di combattimento, a molto altro.

"The Ascent è un GdR sparatutto d'azione, singolo o co-op, ambientato nel mondo cyberpunk di Veles", si legge nella descrizione ufficiale.

"Ti diamo il benvenuto alla massima espressione dell'arcologia del gruppo The Ascent, una metropoli verticale, popolata da creature provenienti da tutta la galassia, e gestita dalle multinazionali. Vestirai i panni di un lavoratore, proprietà della compagnia che possiede te e tutti gli abitanti del tuo distretto. In un giorno qualunque, una serie di catastrofici eventi ti travolge: il gruppo The Ascent chiude i battenti per motivi ignoti, e la sopravvivenza del tuo distretto è a rischio. Dovrai imbracciare le armi e partire per una nuova missione per scoprire la causa di quanto è successo".

The Ascent uscirà il 29 luglio su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one.

Fonte: Gamingbolt.