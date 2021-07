'Xbox tiene davvero agli indie', parola del team dietro l'affascinante REPLACED

Che siate fan di Xbox e del lavoro di Phil Spencer e soci o meno l'impegno dimostrato in ambito indie negli ultimi anni è innegabile. In questi giorni Xbox ha accolto o accoglierà come esclusive console quanto meno temporali giochi come Death's Door e The Ascent e nei prossimi mesi proporrà progetti molto interessanti come REPLACED.

Lo abbiamo ampiamente sottolineato nella nostra anteprima, la conferenza E3 di Xbox e Bethesda ci ha permesso di dare un'occhiata a diversi giochi di spessore ma c'è stato un indie che ha attirato l'attenzione più di diversi AAA e questo indie è proprio REPLACED.

REPLACED è un action platform 2,5D che può sfoggiare una pixel art ricercatissima e uno stile retro-futuristico di impatto che ci immerge in una versione alternativa degli USA degli anni '80 nei panni di R.E.A.C.H., una IA intrappolata in un corpo umano contro la propria volontà. Il gioco uscirà nel 2022 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One e l'arrivo prima (l'esclusività è quanto meno di lancio) su console Xbox è frutto di una partnership raccontata dal co-fondatore di Sad Cat Studios, Igor Gritsay:

"La parte più grande della partnership per noi sta nel fatto che Microsoft tiene davvero al mercato indie. Se così non fosse ci sarebbero molti meno giochi sulle loro piattaforme. Xbox dà davvero una possibilità di produrre qualcosa e garantire marketing ai piccoli studi. Per gli studi indie non mi viene nemmeno in mente un lato negativo di una collaborazione con Microsoft dato che forniscono fondi e visibilità a livello di marketing.

"Per quanto riguarda il Game Pass, il servizio permette a più persone di conoscere il gioco e di giocarlo a tutti gli effetti. Spesso quando i giocatori vedono un titolo sui $30 o $60 lo aggiungono alla wishlist e magari se lo dimenticano del tutto. Con il Game Pass invece basta premere un tasto e installarlo. Certo, ci può essere un lato negativo con i giocatori sommersi da troppi titoli e con i singoli progetti che hanno meno attenzioni. In ogni caso rimane un'occasione per spiccare".

Da piattaforma spesso snobbata in favore di PlayStation e Switch, Xbox è attualmente un punto di riferimento importante per l'universo indie su console e il lavoro di ID@Xbox sta ripagando con l'uscita di progetti di qualità.

Fonte: Twinfinite