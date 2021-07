Genshin Impact incontra Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn con l'aggiunta gratis di Aloy

Lo sviluppatore miHoYo ha da poco rivelato che Aloy di Horizon Zero Dawn e dell'imminente Horizon Forbidden West arriverà in Genshin Impact.

Genshin non ha mai fatto crossover come questo prima. Al momento, ci sono pochi dettagli su questa collaborazione, Aloy è semplicemente apparsa sui feed social del gioco come qualsiasi altro personaggio.

La biografia di Genshin di Aloy racconta praticamente solo la storia di Horizon Zero Dawn e dice semplicemente che arriverà a Tevyat "in cerca di una nuova sfida".

Genshin Impact ha avuto una partnership con Sony e PlayStation fin dall'inizio e recentemente ha implementato il crossplay tra PlayStation e PC/mobile, ma in pochi si aspettavano una collaborazione di questo livello.

Aloy, a quanto pare, sarà gratuita per chiunque accederà su PS4 o PS5 dopo il 13 ottobre. Il personaggio diventerà quindi gratuito per tutti i giocatori, anche PC e mobile, dopo il 24 novembre. Quindi, in breve, sarà un'esclusiva PS per un mese e mezzo.

Ovviamente, questo ha lo scopo di promuovere il ritorno di Aloy in Horizon Forbidden West, in uscita questo autunno su PlayStation 4 e 5.

Fonte: Forbes.