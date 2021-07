Steam Deck venduti a prezzi stratosferici dai bagarini su eBay? La piattaforma blocca tutto

Valve ha annunciato pochi giorni fa Steam Deck, la console portatile dalle potenzialità di un vero e proprio PC gaming, venduto ad un prezzo accessibile. Anche se Steam Deck sarà disponibile non più alla fine dell'anno ma durante il secondo trimestre del 2022, in molti si sono fiondati per preordinarne un'unità sul sito ufficiale: tuttavia, la sua incredibile popolarità ha portato i bagarini ad interessarsi. Conseguentemente, su eBay sono già stati pubblicati diversi annunci dove i preorder sfiorano i 2.000 dollari, quando la versione più costosa ha un prezzo di 679 euro.

Fortunatamente questa volta eBay ha bloccato la vendita da parte dei bagarini dato che gli annunci "violano la politica di prevendita della piattaforma". Su eBay, tutte le inserzioni di prevendita devono garantire che l'oggetto venga pubblicato entro 30 giorni dall'acquisto. Ovviamente, con lo Steam Deck in uscita il prossimo anno, questo non è possibile.

"Comprendiamo quanto possa essere frustrante per i giocatori vedere inserzioni troppo costose per l'hardware in prevendita", ha detto un portavoce di eBay. "Per rispettare la politica di prevendita di eBay, le inserzioni devono indicare chiaramente che si tratta di articoli in 'prevendita' e devono garantire la spedizione entro 30 giorni dall'acquisto. Poiché Steam Deck verrà spedito molto più avanti, questi elenchi violano la nostra politica di prevendita, stiamo lavorando per rimuovere tutti gli elenchi del prodotto".

L'attuale disponibilità degli ordini previsti da Valve per Steam Deck è ora nel secondo trimestre del 2022 per tutti e tre i modelli. Per ora quindi, i bagarini rimarranno a bocca asciutta.

Fonte: Eurogamer.net