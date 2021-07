Submerged: Hidden Depths è un'interessante esclusiva Stadia che arriva finalmente su PC

Come parte del piano di espansione di Stadia per i suoi primi anni sul mercato, Google stava pubblicando una serie di esclusive. È il caso, ad esempio, di Orcs Must Die! 3, uscito nel 2020 e ora su PC e console, e altri videogiochi più sconosciuti come Submerged: Hidden Depths, protagonista di questa notizia dopo che è stata confermata la sua uscita su PC.

Submerged: Hidden Depths è presentato come una rilassante avventura in terza persona in cui i giocatori accompagneranno una coppia di fratelli, Miku e Taku, mentre viaggiano attraverso un mondo post-apocalittico coperto da nient'altro che acqua e rovine. Ognuno di questi personaggi ha una missione: uno è maledetto da un potere misterioso che vuole usare per sempre, l'altro determinato a non lasciare che il fratello faccia a pezzi il mondo.

Il gioco vi invita a navigare attraverso acque calme alimentate dal potere delle tempeste mentre esplorerete e interagirete con i resti di una città che ha avuto un passato maestoso, raccogliendo inoltre diverse reliquie e semi per scopi diversi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Attualmente su Steam non c'è ancora una data di lancio per questo titolo: rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni.

Fonte: Eurogamer