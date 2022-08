Epic Games Store: nuovo gioco gratis disponibile e annuncio di quelli della prossima settimana, di cui uno bomba!

Epic Games Store ha reso disponibile dalle 17:00 di oggi il nuovo gioco in regalo, annunciando al contempo, ciò che sarà disponibile dalla prossima settimana. Nel frattempo, vi ricordiamo che Destiny 2 è arrivato sullo store Epic e il pacchetto 30° anniversario è ancora disponibile gratuitamente sino alle 19:00 del 30 agosto.

Il regalo di oggi è Ring of Pain un crawler roguelike unito a un card game, in cui si dovranno prendere decisioni drastiche in grado di influenzare pesantemente la partita.

"Tuffati in dungeon ad anello generati casualmente in cui farai incontri inaspettati! Osserva e pianifica il tuo percorso. Punterai al bottino o pugnalerai alle spalle qualche creatura orrenda? Mentre esegui ricerche, combatti o fuggi da nuovi incontri, l'anello reagisce alle tue azioni. Gioca al tuo ritmo in questo roguelike a turni ricco di sfide. Presta attenzione a ogni singolo passo: potresti cadere in un'imboscata o peggio."

Ma come di consueto, salvo momenti particolari, Epic Games Store ha annunciato anche i prossimi giochi, disponibili dal 1° settembre sempre dalle ore 17:00. Si tratta di Submerged: Hidden Depths un titolo esplorativo ambientato in un modo sommerso, un gioco che fa della tranquillità il suo punto di forza, facendosi rapire da scorci mozzafiato.

"Una città sommersa, vette di grattacieli che si sgretolano ostinatamente sopra le onde. Villaggi deserti, ora abitati da creature enigmatiche. E sotto l'oceano impetuoso, una presenza angosciata e arrabbiata in attesa. Submerged: Hidden Depths è un'avventura di "esplorazione rilassante" in terza persona senza combattimenti, ambientata tra le rovine sommerse di un mondo meraviglioso. Assumi il ruolo di Miku e Taku: una maledetta da un misterioso potere che vuole usare a fin di bene, l'altro determinato a non lasciare che li faccia a pezzi."

Ma ovviamente, il pezzo forte è Shadow of the Tomb Raider (qui la recensione) disponibile in versione Definitive Edition, dunque con tutti i contenuti aggiuntivi post-lancio. Lara Croft non ha bisogno di presentazioni e in questa terza avventura, partendo dal reboot del 2013, sarà costretta a intraprendere un percorso di crescita, affrontando traumi e la responsabilità delle sue azioni. Shadow of the Tomb Raider è anche uno dei primi titoli a implementare il ray-tracing, ed è una gioia per gli occhi ancora oggi.

Fonte: VGC