Activision Blizzard: uno sviluppatore di Respawn invita a boicottare Wow e Overwatch per sostenere le proteste

Il lead game designer di Respawn Entertainment, Daniel Z. Klein, ha esortato i giocatori ad essere solidali con lo sciopero dei dipendenti di Activision Blizzard di oggi 28 luglio, evitando di giocare a titoli come Overwatch, World of Warcraft e altri.

Tra le ricadute della causa del Department of Fair Employment and Housing (DFEH) contro Activision Blizzard su una presunta storia di molestie sessuali e discriminazione, i dipendenti stanno preparando uno sciopero di un giorno con un elenco di richieste per l'azienda.

Ora è previsto che un gran numero di dipendenti esca fisicamente dal quartier generale di Blizzard, oltre a scioperi virtuali.

Nel mezzo di ciò, il design lead di Apex Legends ha condiviso un messaggio diretto agli utenti che giocano ai giochi Blizzard, chiedendo loro di non giocare qualsiasi titolo dello sviluppatore a sostegno dello sciopero.

"C'è uno sciopero alla Blizzard", ha detto Klein in un tweet. "Se giochi a qualche titolo Blizzard, considera di non giocarci domani".

"Giocare i loro giochi durante lo sciopero equivale a non sostenere la protesta. Siamo solidali con gli sviluppatori di Blizzard".

Gli organizzatori dello sciopero stanno anche radunando i dipendenti Blizzard non Activision sui social media con l'hashtag #ActiBlizzWalkout e un'emoji a cuore blu per mostrare il supporto.

Di recente, le accuse di molestie sessuali e discriminazioni sono state commentate dal CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick.

Fonte: Dexerto.