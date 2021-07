The Ascent non ha il Ray Tracing su Xbox Series X/S ma solo su PC

The Ascent, l'esclusiva console Xbox di Neon Giant è ora disponibile e fin dal suo reveal l'ambientazione cyberpunk ha rapito il cuore dei giocatori. Oltre all'ambientazione e alla promessa di combattimenti frenetici mescolate a meccaniche di gioco di ruolo, il titolo presenta un incredibile gioco di luci ed ombre, con le sue illuminazioni al neon che ricordano molto Blade Runner.

Il gioco supporta la tecnologia ray tracing, oltre al DLSS su PC, ma per quanto riguarda Xbox Series X/S? Attraverso un'intervista il direttore creativo di The Ascent, Tor Frick, conferma che il ray tracing è prerogativa solo per il PC e non è inclusa sulle console Xbox.

Per quanto riguarda l'implementazione del ray tracing, Frick afferma: "The Ascent è un caso un po' speciale, si potrebbe pensare che l'angolazione della telecamera renderebbe più semplice l'implementazione del ray tracing, ma a causa della quantità di mondo che abbiamo caricato in un dato momento, in realtà avevamo bisogno di un bel po' di implementazioni. Abbiamo dovuto fare un po' di prove per trovare i metodi giusti ed implementarlo".

The Ascent è ora disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, anche tramite Xbox Game Pass. Se siete curiosi allora a questo link potete trovare la nostra recensione.

