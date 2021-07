Fantasian, la seconda parte del gioco sarà 'due volte più grande' della prima

Fantasian è stato lanciato su Apple Arcade ad aprile ed è stato generalmente accolto con successo dalla critica, ma Sakaguchi ha sempre chiarito che si trattava della prima parte di un'avventura divisa in due.

Sakaguchi ora ha pubblicato un breve messaggio su Twitter affermando che lo sviluppo del gioco è quasi terminato. Come potete vedere in calce a questo articolo, si legge semplicemente: "La seconda parte di Fantasian è quasi terminata".

Sakaguchi ha quindi rilasciato in un'intervista a Famitsu ulteriori dettagli: "La seconda parte di Fantasian è quasi finita", ha detto. "Questa parte è grande il doppio della prima parte, che ha superato le nostre aspettative. Anche i mostri boss sono unici e stimolanti. Vorrei ringraziare tutto lo staff di sviluppo, i creatori di diorama e tutto lo staff del suono, incluso il signor Uematsu. Hanno dato il massimo. Penso che sia un grande gioco!".

Sviluppato da Mistwalker, Fantasian è un'esclusiva del servizio in abbonamento di Apple e vede il ritorno di Sakaguchi al tradizionale gioco di ruolo a turni per la prima volta da Lost Odyssey del 2007 su Xbox 360. Presenta anche una nuova colonna sonora del leggendario compositore di Final Fantasy Nobuo Uematsu.

Fonte: IGN