Hironobu Sakaguchi, il creatore di Final Fantasy sta 'pianificando' i prossimi progetti

Durante lo sviluppo di Fantasian, il creatore di Final Fantasy e leader di Mistwalker Hironobu Sakaguchi ha fatto un annuncio molto triste ai suoi fan, avvertendo che potrebbe ritirarsi e interrompere lo sviluppo di giochi. Tuttavia, ora ci sono buone notizie, in quanto sembra che lo sviluppatore rinvierà i suoi piani per andare in pensione.

In un'intervista a IGN, il creativo ha parlato di molteplici argomenti e ha colto l'occasione per confermare che gli sono state fatte "più offerte" lavorative. Ciò è senza dubbio una cosa molto positiva, poiché nelle interviste precedenti Sakaguchi aveva espresso di avere ancora alcune idee per creare giochi.

"Sono ancora nella fase di pianificazione, dove stiamo decidendo come funzionerà l'azienda e finalizzando i contratti, quindi non è che abbiamo già iniziato lo sviluppo vero e proprio, ma penso che lavorerò su qualcosa" ha dichiarato.

Il processo di sviluppo del videogioco è estenuante, quindi una volta avviato, non c'è quasi tempo libero. Hironobu Sakaguchi lo sa ed è per questo che si sta godendo quest'ultimo periodo da giocatore: "Gioco una volta che ho finito di crearne uno. Ho giocato a Ghost of Tsushima perché il tempismo era giusto. Una volta che inizio un nuovo gioco, ho voglia di giocare a qualsiasi cosa sia nuovo quando finisco... ma è per questo che almeno voglio finire Horizon Forbidden West prima di iniziare il mio prossimo gioco".

Fonte: IGN