Steam Deck è progettato per il futuro, ma Valve non esclude aggiornamenti

Una delle grandi sorprese in queste settimane è stato l'annuncio di Steam Deck da parte di Valve, annuncio che ha portato ad un vero successo per quanto riguarda i preorder, tanto da costringere Valve a posticipare il periodo di lancio delle tre versioni del PC portatile.

Ora, grazie ad una serie di interviste sappiamo qualcosa di più su Steam Deck: Valve considera il PC portatile un hardware durevole e pensato per il futuro, ma la società non esclude che più in là possano esserci miglioramenti o aggiornamenti. Secondo quanto dichiarato da Pierre-Loup Griffais, Steam Deck sarà compatibile con la tecnologia FidelityFX Super Resolution, una tecnica che consente frame rate più elevati grazie all'utilizzo di immagini migliorate.

Sebbene ci siano ancora domande su come verrà implementato, l'AMD RDNA 2 utilizzato nello Steam Deck è tecnicamente in grado di sfruttare il ray tracing. A tal proposito Griffais ha commentato che crede che arriverà un momento in cui la piattaforma potrà utilizzare il Ray Tracing. "Penso che arriverà un momento in cui potremo abilitare quella funzione e vedere cosa otterremo", ha spiegato lo sviluppatore.

Anche se Steam Deck è pensato per il futuro, Valve non esclude a priori prossimi aggiornamenti e versioni: "Lo consideriamo solo una nuova categoria di dispositivi del genere PC", ha affermato il designer di Steam Deck Greg Coomer. "E supponendo che i clienti siano d'accordo con noi che questa sia una buona idea, ci aspettiamo non solo di mantenere al passo la console, ma ci auguriamo che anche altri produttori vogliano partecipare ad un prodotto simile".

Fonte: IGN