Steam Deck, Valve ha "imparato la lezione" dal fallimento delle Steam Machines

Steam Deck sarà la prima console portatile realizzata da Valve, tuttavia gli utenti più attenti sapranno benissimo che non si tratta della prima console mai realizzata dalla compagnia.

Quell'onore spetta alle Steam Machines, il tentativo di Valve di portare l'esperienza di Steam su una console e direttamente nel salotto di casa. Grazie alla collaborazione con diversi produttori PC, le Steam Machines potevano trasformare i fan PC in veri e propri "consolari".

Sfortunatamente, il progetto è naufragato dopo poco tempo e le Steam Machines divennero un vero e proprio fallimento agli occhi della community e di Valve stessa.

Che Steam Deck possa rischiare di fare la stessa fine? Molto probabilmente no, dato che Valve afferma di aver imparato la lezione e di aver risolto i problemi più gravi delle Machines.

Questo è quanto dichiarato da Greg Coomer, designer di Steam Deck, in una nuova intervista con IGN:

"Steam Machines era un'ottima idea. Tuttavia, il sistema operativo era ancora acerbo, così come il numero di giochi che si potevano giocare sul sistema. Non credo che avremmo fatto così tanti progressi su Steam Deck se non avessimo imparato quella lezione.".

Il suo collega e designer Scott Dalton prosegue, evidenziando come Deck non soffra più del problema principale delle Machines, ovvero la compatibilità dei giochi.

Le Machines usavano il sistema operativo di Steam basato su Linux ma, ai tempi, non esisteva il programma di compatibilità Proton, disponibile invece su Steam Deck. Questo significa che sulle Machines potevano girare solo i giochi portati apposta su Linux.

Questo, ovviamente, riduceva di parecchio il parco titoli di Steam disponibile sulle console. Un problema che ora non sussiste più, come affermato da Lawrence Yang:

"Per noi era veramente importante essere in grado di parlare con gli sviluppatori e dirgli 'Hey guarda, Steam Deck può far girare il vostro gioco. Non dovete fare alcun porting'.".

Proton, ovviamente, non è perfetto come programma di compatibilità e alcuni titoli presentano ancora dei problemi, specialmente quelli con anti-cheat abilitati. Fortunatamente, Valve è al corrente di questa situazione e sta già lavorando per renderli perfettamente funzionanti.

Considerando che Steam Deck uscirà da dicembre 2021 (sebbene la maggioranza dei pre-order saranno onorati solo dal primo trimestre 2022 in avanti), c'è ancora molto tempo a disposizione per riuscirci.

Fonte: RockPaperShotgun