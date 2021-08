The Ascent, la versione PC ha DLSS e ray tracing su Steam, ma non su Game Pass

The Ascent, sviluppato da Neon Giant e pubblicato da Curve Digital, è uscito su PC e console Xbox, nonché sul servizio di gaming in abbonamento Game Pass, pochissimi giorni fa.

Sebbene i giocatori si stiano divertendo con questo peculiare RPG isometrico cyberpunk, gli appassionati della grafica non hanno potuto far a meno di notare un piccolo problema legato alla versione PC del gioco...o almeno, una delle versioni PC disponibili.

The Ascent su PC dovrebbe vantare il supporto al DLSS di NVidia e al ray tracing e, effettivamente, è così. Purtroppo, sembra che tali feature siano a disposizione solo della versione PC disponibile su Steam.

DLSS e ray tracing non sarebbero presenti sulla versione PC disponibile tramite l'abbonamento Game Pass. Semplicemente, non funzionano.

Considerando che il DLSS permette alle schede grafiche Nvidia di upscalare immagini da risoluzione inferiore, per ottenere alta qualità senza abbassare il framerate e che il ray tracing è in grado di trasformare l'illuminazione di un gioco in una vera gioia per gli occhi (specialmente in The Ascent con il suo mondo al neon), potete immaginare perché si tratta di un'assenza molto sentita dai giocatori.

Nel caso non lo sapeste, il ray tracing non è supportato su Xbox Series X/S, quindi ad oggi la versione migliore è effettivamente quella PC. Sarebbe strano aggiungere la dicitura "non tutte le versioni PC", ma questo è il caso che abbiamo davanti...

Fortunatamente, gli sviluppatori sono al corrente di questo problema e stanno lavorando per risolverlo:

"Stiamo lavorando per portare la versione Game Pass alla pari con quella Steam." si legge in uno dei molteplici Tweet di Tor Frick, co-fondatore di Neon Giant.

It is being looked at, with the intent of fixing it/bringing it to parity with steam across the board. / Tor — Neon Giant (@NeonGiantGames) July 31, 2021

The Ascent è disponibile ora su PC, Xbox One, Xbox Series X/S.

Fonte: Eurogamer