The Ascent ha qualche problema per quanto riguarda la componente multiplayer

The Ascent è uscito da pochi giorni e lo sviluppatore Neon Giant lo ha sempre annunciato come gioco single player con una componente multiplayer. Sfortunatamente ci sono diversi giocatori che cercano di accedere alla modalità co-op senza successo.

Da quando il gioco è stato lanciato la scorsa settimana, i giocatori attraverso i social hanno segnalato una serie di problemi per quanto riguarda l'hosting di nuove partite e molto altro. A tal proposito Neon Giant ha dichiarato che "gli elementi che sono stati menzionati sono nel nostro elenco di problemi noti e stiamo lavorando attivamente per risolverli. Non siamo in grado di fornire una tempistica in questa fase, ma siamo pienamente impegnati a sistemare e migliorare questi elementi".

Per adesso quindi ai giocatori non resta che aspettare nuove informazioni dal team di sviluppo che sta lavorando ad una serie di problemi già noti. I giocatori dovranno portare pazienza, almeno fino alla prossima patch.

Vi ricordiamo che The Ascent è disponibile per PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: Kotaku