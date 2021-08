Steam Deck, il suo processore potrebbe diventare la base di un nuovo headset VR standalone?

Valve ha appena sganciato quello che, per molti, costituisce l'indizio più importante sullo sviluppo di un nuovo headset VR, possibilmente stand-alone, in modo da competere con l'apprezzato Oculus Quest di Facebook.

Tale indizio arriva da un'intervista concessa a The Verge, durante un hands-on di Steam Deck, la futura console portatile della compagnia.

Il giornalista Sean Hollister chiese a Greg Coomer di Valve se il processore di Steam Deck, un'unità AMD custom, fosse sufficientemente potente per diventare la base di un possibile visore VR standalone.

"Non siamo pronti per dire nulla riguardo a questo argomento, tuttavia potrebbe gestire bene quell'ecosistema, con il TDP necessario...è molto importante per noi e per i nostri piani futuri.".

TDP significa "Thermal Design Power" ed è, sostanzialmente, il potere termico che un sistema di raffreddamento deve gestire per dissipare il calore di un processore e mantenerlo a livelli ottimali.

Quando un headset è legato ad un PC, il computer deve gestire l'intero carico di lavoro, lasciando quindi al visore il compito di fare solo da periferica. Gli headset stand-alone, invece, devono gestire tutto da soli, come avere un intero computer in testa.

Pertanto, è chiaro che il sistema di raffreddamento di un oggetto che devi tenere addosso, non può essere altro che perfetto.

Fra parentesi, Valve ha confermato che Steam Deck potrà essere connesso ad un visore VR, non solo il Valve Index, ma anche l'Oculus Quest, sebbene in generale la console non sia ottimizzata per le esperienze VR.

L'intervista, ovviamente, non conferma in modo assoluto che Valve stia lavorando ad un nuovo visore VR, ma è chiaro che ci siano piani in mente per "qualcosa" e se Steam Deck fornirà la tecnologia alla base di questo "qualcosa", lo scopriremo solo in futuro.

Voi che ne pensate? Secondo voi Valve proporrà un nuovo visore VR con funzionalità stand-alone?

Fonte: UploadVR