Bethesda: Artifact Studios è un nuovo team dedicato a remaster e remake?

Un nuovo rumor sta rapidamente prendendo piede online: il noto youtuber SkullziTV, specializzato in voci e indiscrezioni legate a Bethesda, ha riportato che il team, ora di proprietà di Microsoft, avrebbe creato un nuovo studio interno, il cui scopo sarà quello di sviluppare esclusivamente remake e remaster.

Questo team dovrebbe essere noto come Artifact Studios e dovrebbe servire a modernizzare i titoli più anzianotti della libreria Bethesda, come Elder Scrolls, Fallout e non solo.

SkullziTV sostiene di aver ricevuto queste informazioni da due fonti separate, quindi potrebbe esserci una base di verità in questo rumor. Tuttavia, è lo youtuber stesso ad invitare le persone a non considerare questo report come una notizia vera e propria, in quanto sia Microsoft che Bethesda non hanno confermato nulla a riguardo.

Noi, ovviamente, vi invitiamo a fare altrettanto: trattandosi di un semplice rumor, meglio essere cauti.

Remember: THIS IS A RUMOR. I do not know if this is true. I just heard it from a couple random but unrelated places so makes me wonder if there is something to it. — SKULLZI ?? (@SkullziTV) August 6, 2021

Al momento, non abbiamo prove a sostegno o a discredito di queste voci, quindi non ci resta che attendere le prossime mosse di Bethesda o Microsoft e scoprire se c'è veramente un'operazione di "preservazione del passato" in corso.

Nel caso tutto questo fosse vero, quale titolo Bethesda vorreste rimasterizzato o ricreato da zero? Siamo sicuri che molti apprezzerebbero un Morrowind HD, ma forse c'è spazio anche per un remake del primo Fallout?

Fonte: Twitter