Aya Neo Pro è la rivale di Steam Deck...ma costa praticamente il doppio

Aya Neo ha un nuovo modello in programma ed ora è stata pubblicata una lista dove i prezzi sono confermati dalla sezione Indiegogo della console. Il nuovo modello si chiama Aya Neo Pro, una variante di Steam Deck.

Aya Neo inizierà il lancio durante questo mese per il modello base, mentre Aya Neo Pro verrà lanciato nel mese di settembre: entrambi sono la concorrenza diretta di Steam Deck, che non è ancora disponibile sul mercato. Il nuovo modello Aya Neo Pro ha un processore APU Ryzen 7 4800U 8 core a 16 thread che opera a una velocità di clock di base di 1,8 GHz e una velocità di boost di 4,2 GHz. l'iGPU è migliore, con 8 core di elaborazione e un boost clock di 1750 MHz. Questo modello è stato annunciato ad un prezzo di $ 1215 per il modello da 1 TB. I prezzi per il modello da 2 TB non sono stati resi noti.

I prezzi sono più alti rispetto a Steam Deck. Il modello base di Aya Neo è molto più costoso dello Steam Deck da 512 GB e sarebbe meno potente. Il caso dell'Aya Neo Pro è un'altra storia, essendo un modello più potente, anche se non sappiamo se riesca ad essere più potente dello Steam Deck, che utilizza la tecnologia RDNA 2.

Ad ogni modo, se siete interessati, potete preordinare Aya Neo Pro dall'Aya Store.

Fonte: PC Gamer