Journey to the Savage Planet: Typhoon Studios diventa Racoon Logic e ha i diritti dell'IP

Racoon Logic è il nome dato allo studio con sede a Montreal composto da ex membri di Ubisoft, Electronic Arts, Warner Bros. Games e altri studi. Saranno incaricati di continuare il lavoro di Typhoon Studios, creatori di Journey to the Savage Planet.

Dopo aver ottenuto un finanziamento significativo, lo sviluppatore ha acquisito i diritti sul titolo. "Siamo entusiasti di tornare nello spazio indie, realizzando i giochi in cui crediamo veramente con un nuovo fantastico team", afferma il direttore creativo Alex Hutchinson. "Il primo investimento da parte di Tencent è un enorme impulso, il che significa che possiamo fare un lavoro significativo da soli prima di iniziare a parlare con gli editori. Amiamo i giochi sistemici, i giochi con un senso dell'umorismo e vogliamo offrire giochi importanti per i giocatori".

Per adesso non c'è stato nessun annuncio, ma il capo dello studio Reid Schneider anticipa un possibile ritorno al franchise: "Siamo super entusiasti di continuare il lavoro che abbiamo iniziato ai Typhoon Studios e di costruire in futuro il franchise di Journey to the Savage Planet", afferma.

Non ci resta quindi che attendere nuovi informazioni dallo studio di sviluppo.

