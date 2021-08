Castlevania: Grimoire of Souls torna in vita come esclusiva Apple Arcade

Castlevania: Grimoire of Souls doveva rappresentare il ritorno del popolare franchise Konami, sebbene si trattasse solo di un titolo mobile, ma anche questo piccolo esperimento non ha avuto un destino felice.

Originalmente annunciato nell'aprile del 2018, il titolo venne distribuito esclusivamente in Canada nel settembre 2019 tramite soft-lanch. Purtroppo, esattamente un anno dopo, Grimoire of Souls venne rimosso dai marketplace e, apparentemente, cancellato.

A quanto pare, non è così: sorprendendo letteralmente tutti, Konami ha annunciato che Castlevania: Grimoire of Souls è in dirittura d'arrivo su iOS, tvOS e Mac, attraverso il servizio di gaming in abbonamento, Apple Arcade.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un'uscita in esclusiva per dispositivi Apple, mentre in origine era previsto anche per Android.

La storia è ambientata successivamente alla sconfitta di Dracula e vede come protagonista Genya Arikado, l'alter-ego di Alucard, impegnato ad impedirne l'ennesima resurrezione. Il titolo permetterà inoltre di sbloccare altri personaggi leggendari, come Simon Belmont, Charlotte, Shanoa e Maria, ognuno con il proprio moveset e le proprie abilità.

Il gioco promette il ritorno del classico gameplay side-scrolling, con 60 livelli giocabili, una grande varietà di equipaggiamento, missioni giornaliere e settimanali e molto altro. Confermati inoltre Ayami Kojima come character designer e Michiru Yamane come compositore.

Il "primo" Castlevania: Grimoire of Souls venne cancellato a causa dello scarso interesse dei giocatori: cosa a spinto Konami a dare al titolo mobile una nuova opportunità? Forse Apple si è fatta carico di qualche spesa per ottenerne i diritti esclusivi di distribuzione? Oppure Konami ha voluto approfittare della popolarità della serie Netflix, recentemente conclusa?

Qualunque cosa sia, finalmente anche le persone all'infuori dei confini canadesi potranno provare Castlevania: Grimoire of Souls...e se ciò diventerà il primo gradino per lo sviluppo di un titolo console, ben venga, no?

